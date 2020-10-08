ترامب يقبل المشاركة في مناظرة مع بايدن شرط تأجيل موعدها

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب في خوض مناظرة مع منافسه المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في حال تأجيل موعدها من الأسبوع القادم حتى 22 أكتوبر.

وأضافت أن المناظرة الثالثة التي كانت مقررة في 22 أكتوبر يجب أن تؤجل إلى 29 من الشهر نفسه.

ويأتي بيان حملة ترامب بعد إعلانه في وقت سابق من اليوم الخميس أنه لن يشارك في المناظرة التي كانت مقررة في 15 أكتوبر.

وقالت كيت بيدينجفيلد المتحدثة باسم حملة بايدن: "نأمل أن تؤجل لجنة المناظرات الرئاسية موعد مناظرة بايدن وترامب إلى 22 من أكتوبر، حتى لا يتسنى للرئيس تفادي المساءلة... يجب أن تتاح للناخبين فرصة طرح الأسئلة على المرشحين مباشرة".

وأوضحت حملة بايدن أنه سيتحدث إلى الناخبين منفردا في حال انسحب ترامب من المناظرة.

المصدر: "رويترز"