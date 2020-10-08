"تويتر" يعلن إغلاق 1594 حسابا مرتبطة بخمس شبكات على علاقة بإيران والسعودية وكوبا وتايلاند وروسيا

أعلن موقع "تويتر" اليوم الخميس إغلاق 1594 حسابا مرتبطة بخمس شبكات على علاقة بإيران والسعودية وكوبا وتايلاند وروسيا.

وقالت الشركة إنها حددت وأغلقت أكثر من 1000 حساب لاستخدامها "هويات مزيفة وأساليب خداع أخرى لنشر معلومات خاطئة أو مضللة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت في بيان صدر مساء يوم الأربعاء، إنها سيطرت على 92 نطاقا إلكترونيا يستخدمها الحرس الثوري في التظاهر بأنها منافذ إعلامية مستقلة تستهدف جمهور القراء في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالات