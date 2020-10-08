مطالب برلمانية أوروبية بالتدخل في قضية احتجاز ليبيا صيادين صقليين

طالب عضوا البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني وزميله جوزيبي ميلاتسو، مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بالتدخل في قضية احتجاز 18 صيادا صقليا في بنغازي.

وأرسل النائبان رسالة إلى بوريل أشارا بها لقيام زوارق دورية ليبية تابعة لقوات خليفة حفتر باختطاف 18 صيادا صقليا بعد توقيف قواربهم في الأول من أيلول.

وأوضحت الرسالة أن الحكومة الإيطالية لم تتمكن من حل هذه الأزمة، وشددت على أهمية التحرك بسرعة عاجلة.

وتساءل عضوا البرلمان عن إجراءات الحماية التي سيتخذها ممثل البرلمان الأوروبي لحماية 18 مواطنا أوروبيا محتجزين.

وطالبا بتوضيح إجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد السلطات الليبية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

المصدر : "أكي"