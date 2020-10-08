أنقرة وأثينا تتفقان على إطلاق مفاوضات استكشافية وإجراءات بناء ثقة

اتفق وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو واليوناني نيكوس ديندياس اليوم الخميس على إطلاق مفاوضات استشكافية بين دولتيهما بهدف تخفيف التوترات القائمة بينهما شرق المتوسط.

وصرح تشاووش أوغلو للصحفيين، عقب الاجتماع الذي عقده مع ديندياس على هامش منتدى الأمن العالمي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، بأن تركيا ستستضيف أول جولة من المفاوضات الاستكشافية بعد استئنافها، مشيرا إلى أن أنقرة وأثينا تعملان على تحديد موعد المحادثات.

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وذكر تشاووش أوغلو أن الطرفين اتفقا أيضا على حزمة "إجراءات بناء الثقة"، مضيفا أنه أشار لنظيره اليوناني إلى أهمية مواصلة الحوار "حتى في أكثر الظروف تعقيدا".

وذكر تشاووش أوغلو أنه وديندياس تبادلا خلال الاجتماع الذي استغرق 25 دقيقة مواقف دولتيهما بشأن قضية حي فاروشا بمدينة فاماغوستا القبرصية الواقع ضمن المنطقة العازلة بالجزيرة والذي تعتزم أنقرة والقبارصة الأتراك فتحه رغم حظر أممي.

وكان وفدان عسكريان من البلدين قد عقدا في الأسابيع الأخيرة سلسلة جولات من الحوار في مقر حلف الناتو في بروكسل، في مسعى إلى تخفيف التوترات القائمة بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط في ظل أعمال التنقيب التي تنفذها تركيا في مناطق بشرق المتوسط تصر اليونان على أنها تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها وجمهورية قبرص.

المصدر: وكالات