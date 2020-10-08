نتنياهو يحيل اتفاقية السلام مع الإمارات إلى الحكومة والكنيست

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيطرح اتفاقية السلام مع الإمارات على الحكومة والكنيست الاثنين القادم من أجل المصادقة عليها.

وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره مكتب نتنياهو اليوم الخميس على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

رئيس الوزراء نتنياهو سيطرح يوم الاثنين القادم اتفاقية السلام مع الإمارات على مجلس الوزراء والكنيست من أجل المصادقة عليها. Posted by ‎رئيس الوزراء الاسرائيلي‎ on Thursday, October 8, 2020

وعلى الرغم من توقيع نتنياهو على "اتفاق أبراهام" التاريخي في مراسم رسمية أقيمت الشهر الماضي في واشنطن، يستوجب القانون الإسرائيلي مصادقة مجلس الوزراء والكنيست على الاتفاقية كي تدخل رسميا حيز التنفيذ.

المصدر: RT