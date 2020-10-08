 
مباشر

رئيس الوزراء الايطالي: نعترف بدور تركيا الاستراتيجي ولكن عليها وقف المبادرات أحادية الجانب

أخبار العالم

رئيس الوزراء الايطالي: نعترف بدور تركيا الاستراتيجي ولكن عليها وقف المبادرات أحادية الجانب
AFP
جوزيبي كونتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow7i

شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على أن بلاده "تتبنى نهج الحوار البناء" بشأن التوترات في شرق البحر الابيض المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أوضح كونتي أن "هذه المقاربة تكمن في وقف المبادرات أحادية الجانب" من طرف تركيا، مع الاعتراف بـ"دورها الاستراتيجي في شرق المتوسط ​​وفي الشرق الأوسط وفي منطقة البلقان، وكذلك في ليبيا، التي تمثل نقطة انطلاقنا".

وأكد أن "هذه المبادرات الأحادية يمكن أن تؤدي فقط إلى التصعيد"، مشيرا إلى "أننا نتفق جميعا على هذا. ومع ذلك، أود التأكيد على أنه إلى جانب ألمانيا، نحن جزء من دول تحاول فرض نهج حوار بناء، هو من وجهة نظرنا، السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف التصعيد".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا