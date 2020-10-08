رئيس الوزراء الايطالي: نعترف بدور تركيا الاستراتيجي ولكن عليها وقف المبادرات أحادية الجانب

شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على أن بلاده "تتبنى نهج الحوار البناء" بشأن التوترات في شرق البحر الابيض المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أوضح كونتي أن "هذه المقاربة تكمن في وقف المبادرات أحادية الجانب" من طرف تركيا، مع الاعتراف بـ"دورها الاستراتيجي في شرق المتوسط ​​وفي الشرق الأوسط وفي منطقة البلقان، وكذلك في ليبيا، التي تمثل نقطة انطلاقنا".

وأكد أن "هذه المبادرات الأحادية يمكن أن تؤدي فقط إلى التصعيد"، مشيرا إلى "أننا نتفق جميعا على هذا. ومع ذلك، أود التأكيد على أنه إلى جانب ألمانيا، نحن جزء من دول تحاول فرض نهج حوار بناء، هو من وجهة نظرنا، السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف التصعيد".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية