باكو تستدعي سفيرها لدى أثينا للتشاور على خلفية معارك قره باغ

استدعت أذربيجان سفيرها في اليونان للتشاور بسبب معلومات عن مشاركة مواطني هذا البلد في المعارك الدائرة في قره باغ، بحسب وزارة الخارجية الأذربيجانية.

وقال بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الخميس: "في إطار العدوان الجديد الذي ارتكبته القوات المسلحة الأرمنية على جمهورية أذربيجان في 27 سبتمبر من هذا العام، أبلغنا وزارة الخارجية اليونانية بمعلومات عن وصول مواطنين من أصل أرمني من دول أجنبية، بما فيها اليونان، إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة، وبهدف تقديم معلومات للطرف الآخر تم تقديم طلب للتحقيق بذلك. بعد قرار الجانب اليوناني باستدعاء سفيرها للتشاور، تم استدعاء سفير جمهورية أذربيجان لدى الجمهورية اليونانية إلى باكو للتشاور".

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المصدر: وكالات