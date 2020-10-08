الرئيس القبرصي ينتقد خطوة فتح شاطئ فاروشا "غير القانونية"

انتقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس تحرك تركيا والقبارصة الأتراك لإعادة فتح جزء من منتجع هجره القبارصة اليونانيون الفارون من الحرب في عام 1974.

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وقال أناستاسيادس في بيان مكتوب "قرار تركيا ونظام الاحتلال بمد جزء من السياج في المدينة للاستخدام ... انتهاك غير قانوني وواضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي."

وفتحت السلطات القبرصية التركية، أمس الأربعاء، جزءا من فاروشا، وهي المرة الأولى منذ عقود التي يتمكن فيها مدنيون من الوصول إلى هذه المنطقة العسكرية المحددة.

المصدر: رويترز