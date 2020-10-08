مدير استخبارات روسيا: من مصلحتنا أن تجري الانتخابات بسلاسة لتخفف حدة التوتر داخل المجتمع الأمريكي

أكد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية أن موسكو لا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولها مصلحة في أن تجري هذه الانتخابات بسلاسة لتخفف حدة التوتر داخل المجتمع الأمريكي.

وقال سيرغي ناريشكين في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس:

أود أن أؤكد أن مدى الهدوء في إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة يؤثر على روسيا أيضا. ما أقصده هو أن المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة كثيرا ما يلجآن إلى دعاية غير نزيهة للغاية.. وكلما احتدمت المواجهة بين الجمهوريين والديمقراطيين، كلما زادت آلة الدعاية لكل من الحزبين على السواء، في ترويج الأكاذيب والأساطير حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، والعدوان الروسي، والتهديد الروسي.

وأضاف: "هذا في الحقيقة غير موجود، ونحن في غنى عن (مثل هذا التصعيد)".

وحذر ناريشكين من أن الانتخابات الأمريكية المقبلة تحمل في طياتها مخاطر لزعزعة الاستقرار في البلاد، حيث يشير المراقبون إلى وجود احتمال كبير أن يرفض الطرف الخاسر القبول بنتيجة التصويت، مما سيزيد درجة التوتر في المجتمع الأمريكي "المرتفعة أصلا".

وفيما يخص موقف روسيا من الانتخابات الأمريكية، قال ناريشكين: "نرغب بشدة في إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة بنزاهة وشفافية وهدوء، مع الالتزام بجميع المعايير الدولية، وحتى يقبل المجتمع الدولي نتائج هذه الانتخابات".

ونفت موسكو مرارا الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية، وعبر الكرملين في وقت سابق عن خشيته من ظهور مزيد من مثل هذه الاتهامات مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

المصدر: "تاس"