 
مباشر

بعد تهديد أردوغان لصحفي بـ"دفع ثمن باهظ".. المحكمة تصادر أملاكه

أخبار العالم

بعد تهديد أردوغان لصحفي بـ
AFP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow5p

قررت المحكمة الجنائية في اسطنبول مصادرة جميع ممتلكات الصحفي التركي ورئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق المقيم حاليا في ألمانيا جان دوندار.

جاء هذا الإجراء بعدما أمهلت المحكمة دوندار مدة 15 يوما للمثول أمامها في قرار صدر الشهر الماضي وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.

وبموجب قرار المحكمة، ستستولي السلطات التركية على ثلاثة عقارات في اسطنبول وأنقرة ومقاطعة موغلا الجنوبية مملوكة منه، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

وكان حكم على دوندار بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر في مايو 2016، بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وذلك بعدما نشر لقطات مصورة تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى الجماعات "الجهادية" في سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت".

فرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقرير دوندار قائلا: "سيدفع ثمنا باهظا"، ليتم اعتقاله فورا. 

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا