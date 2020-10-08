بعد تهديد أردوغان لصحفي بـ"دفع ثمن باهظ".. المحكمة تصادر أملاكه

قررت المحكمة الجنائية في اسطنبول مصادرة جميع ممتلكات الصحفي التركي ورئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق المقيم حاليا في ألمانيا جان دوندار.

جاء هذا الإجراء بعدما أمهلت المحكمة دوندار مدة 15 يوما للمثول أمامها في قرار صدر الشهر الماضي وإلا ستعتبر جميع ممتلكاته مصادرة.

وبموجب قرار المحكمة، ستستولي السلطات التركية على ثلاثة عقارات في اسطنبول وأنقرة ومقاطعة موغلا الجنوبية مملوكة منه، بالإضافة إلى مصادرة حساباته المصرفية، تمهيدا لتسليمها إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.

وكان حكم على دوندار بالسجن لمدة 5 سنوات و10 أشهر في مايو 2016، بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة، وذلك بعدما نشر لقطات مصورة تكشف حمل شاحنات جهاز الاستخبارات التركي أسلحة إلى الجماعات "الجهادية" في سوريا، عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت".

فرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تقرير دوندار قائلا: "سيدفع ثمنا باهظا"، ليتم اعتقاله فورا.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية