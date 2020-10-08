موسكو تصف إعلان ترامب بشأن أفغانستان بدعاية انتخابية

قال ممثل الرئيس الروسي لشؤون أفغانستان زامير كابولوف، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، يبدو كدعاية في حملته الانتخابية.

وأضاف كابولوف، الذي يشغل منصب مدير القسم الثاني لآسيا في الخارجية الروسية: "هذا الكلام، الخطاب في الحملة الانتخابية، وعلى الأرجح يريد ترامب أن يظهر لناخبيه أنه يفي بوعوده التي أطلقها في حملته الانتخابية السابقة".

وأشار كابولوف، إلى أن الولايات المتحدة تملك الإمكانية لإجراء مثل هذا التخفيض، وشدد على أن وجود القوات الأمريكية في أفغانستان لا يحسن الوضع بشكل كبير.

في اليوم السابق، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان، ستعود إلى الولايات المتحدة بحلول ديسمبر.

المصدر: إزفيستيا