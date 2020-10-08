"طالبان" ترحب بإعلان ترامب سحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

رحبت حركة "طالبان" الأفغانية، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم سحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول عيد الميلاد.

وكان ترامب كتب في تغريدة على "تويتر" "علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد!"، أي قبل أشهر من الموعد المحدد في الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

يذكر أن إدارة ترامب قد وقعت في 29 فبراير اتفاقا تاريخيا مع حركة "طالبان" نص على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابل.

المصدر: رويترز+AFP