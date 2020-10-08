متظاهرون في بروكلين يهاجمون صحافيا حث على الامتثال لقيود كورونا

تعرض الصحفي اليهودي الأرثوذكسي جاكوب كورنبلوه، الذي يشدد على ضرورة الامتثال لقيود فيروس كورونا، لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من المتظاهرين الأرثوذكس في مدينة بروكلين.

وعلى إثر ذلك حضر أفراد من الشرطة الأمريكية إلى حي بورو بارك الذي يقطن به وعملوا على إبعاد حشود المحتجين عن كورنبلوه.

ونشرت مقاطع فيديو للهجوم على موقع "تويتر"، تظهر حشدا كبيرا من الناس يعتدون على كورنبلوه.

وكتب لاحقا عبر "تويتر" أنه "تعرض للضرب والركل من قبل حشد غاضب من مئات من أفراد المجتمع وأطلقوا عبارات نازي وهتلر".

Heschy Tischler, the right wing radio host leading the Orthodox anti lockdown protests, is greeted in Borough Park to a hero’s welcome. Children standing on light poles try to get a glimpse. Older men jostling for selfies. Heschy declines a supporter’s offer of a mask pic.twitter.com/3MiyCx2q9l — Jake Offenhartz (@jangelooff) October 8, 2020

وقد جاء الهجوم بعد أشهر من التحريض ضد كورنبلوه من قبل المضيف الإذاعي اليميني والناشط هيشي تيشلير، الذي قاد احتجاجات الثلاثاء والأربعاء ضد قيود فيروس كورونا الجديدة التي فرضها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، والتي ستغلق جزئيا الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

المصدر: "هآرتس"

I was just brutally assaulted, hit in the head, and kicked at by an angry crowd of hundreds of community members of the Boro Park protest — while yelling at me “Nazi” and “Hitler” —after Heshy Tischler recognized me and ordered the crowd to chase me down the street — Jacob Kornbluh (@jacobkornbluh) October 8, 2020