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متظاهرون في بروكلين يهاجمون صحافيا حث على الامتثال لقيود كورونا

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متظاهرون في بروكلين يهاجمون صحافيا حث على الامتثال لقيود كورونا
جاكوب كورنبلوه
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تعرض الصحفي اليهودي الأرثوذكسي جاكوب كورنبلوه، الذي يشدد على ضرورة الامتثال لقيود فيروس كورونا، لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من المتظاهرين الأرثوذكس في مدينة بروكلين.

وعلى إثر ذلك حضر أفراد من الشرطة الأمريكية إلى حي بورو بارك الذي يقطن به وعملوا على إبعاد حشود المحتجين عن كورنبلوه.

ونشرت مقاطع فيديو للهجوم على موقع "تويتر"، تظهر حشدا كبيرا من الناس يعتدون على كورنبلوه.

وكتب لاحقا عبر "تويتر" أنه "تعرض للضرب والركل من قبل حشد غاضب من مئات من أفراد المجتمع وأطلقوا عبارات نازي وهتلر".

وقد جاء الهجوم بعد أشهر من التحريض ضد كورنبلوه من قبل المضيف الإذاعي اليميني والناشط هيشي تيشلير، الذي قاد احتجاجات الثلاثاء والأربعاء ضد قيود فيروس كورونا الجديدة التي فرضها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، والتي ستغلق جزئيا الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

المصدر: "هآرتس"

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