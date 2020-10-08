انتشار فيديو لعملية تجنيد مسلحين للقتال في قره باغ بعفرين السورية

تداول مراقبون مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة تجنيد مسلحين في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا في شمال سوريا لنقلهم إلى منطقة قره باغ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.

ويظهر الشريط داعية وهو يقول مخاطبا عشرات الأشخاص المتواجدين في الموقع: "إن أمتنا الآن تمتحن في شرقها ومغربها، وإن معركتنا الآن في أذربيجان كما هي معركتنا في بلاد الشام".

وسبق أن تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات باستخدام مسلحين أجانب في القتال الذي تجدد بقره باغ على خلفية جولة جديدة من التصعيد العسكري في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وأكدت دول مختلفة، منها روسيا وفرنسا، وجود مسلحين أجانب في قره باغ، محذرة من خطورة هذا التطور.

من جانبه، اتهم الرئيس السوري، بشار الأسد، تركيا، وهي أكبر حلفاء أذربيجان في النزاع مع أرمينيا، بنقل متطرفين من بلاده ودول أخرى إلى قره باغ.

المصدر: وكالات