خبير أمريكي يقارن بين منتجات الترويج لترامب ومنتجات مقر بايدن

قال بروس نيومان الأستاذ في جامعة شيكاغو، إن المنتجات مع رموز سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنجح أكثر تجاريا من منتجات مقر الحملة لمنافسه جو بايدن.

وأضاف نيومان، الذي يشغل منصب رئيس تحرير مجلة "التسويق السياسي"، أن الأمر لا يعدو عن كونه بزنس لا أكثر، ويحدد الاتجاه فيه، "الموردون الذين يكسبون المال، وليس المقرات الانتخابية لترامب وبايدن".

ووفقا له، فإن الموردين أنفسهم يذهبون إلى مقرات المرشحين لعرض بضائعهم.

وأوضح نيومان، أن المورد عندما يدرك أنه سيكسب أكثر من المال من بيع السلع التي تروج لترامب فسيقوم بالتعاون أكثر مع مقر ترامب وليس مع مقر منافسه.

وشدد نيومان، على وجود دور كبير لأنصار المرشح في تكوين مجموعة المنتجات السياسية المستخدمة في الترويج له.

وقال: "أعتقد أن مؤيدي ترامب أكثر حماسة تجاه مرشحهم. بالطبع، تغير ذلك بعد المناقشة التي رأيناها. أعتقد أن مستوى الحماس لبايدن قد نما بشكل كبير بعد خطابه. لكن مؤيد ترامب هو الشخص المستعد أكثر، لإنفاق عن طيب خاطر 25 دولارا لوضع لافتة على حديقته، ووضع ملصق دعائي على سيارته".

ووفقا له، استخدم موردو هذه السلع، الطلاب الذين باعوا هذه المواد الدعائية مقابل 10-20 ألف دولار في الأسبوع، وذلك عن طريق الوقوف ووضع إناء بجوار مكان الحدث الذي يشارك فيه ترامب.

كما أشار نيومان، إلى أنه لاحظ قبل أيام بالقرب من شيكاغو، طابورا من أنصار ترامب في 15-20 سيارة لدعمه مع لافتات وأعلام كبيرة.

وقال "هل هذا يحدث فقط في منطقة شيكاغو؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذه ليست استراتيجية إقليمية، بل استراتيجية على المستوى الوطني".

وذكر أن فكرة تشكيل مثل هذه الطوابير الساطعة والصاخبة، تعود على الأرجح، إلى مقر ترامب، لأنهم لسبب ما يعتبرون هذه الطريقة فعالة. أما "بايدن فيبيع الكثير من الملابس. هذا نهج أكثر بساطة. لا أستطيع أن أقول لماذا اختار هذا النهج بالذات". لكن ذلك يشير إلى أن بايدن يحاول إقامة علاقة شخصية أكثر مع الناخبين ومع مشتري بضاعته، لأن الملابس لا تزال عنصرا شخصيا أكثر من مجرد ملحق برموز سياسية.

المصدر: نوفوستي