كوريا الجنوبية.. مسؤولون صحيون يعتذرون لعدم تمكن طلاب الطب من الخضوع لامتحان مزاولة المهنة

قدم رؤساء المستشفيات الجامعية في كوريا الجنوبية اعتذارا للمواطنين، بسبب عدم تمكن طلاب كلية الطب من الخضوع لامتحان مزاولة مهنة الطب، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وفي حين انحنى المسؤولون أمام عدسات الكاميرات تعبيرا عن اعتذارهم، قال رئيس كلية الطب بجامعة كوريا كيم يونغ-هون بمؤتمر صحفي في سيئول اليوم الخميس إنه قدم اعتذارا للشعب، إذ أن قضية عدم تمكن طلاب كلية الطب من الخضوع للامتحان الوطني للترخيص الطبي تثير قلقا اجتماعيا في ظل الفترة الصعبة جراء تفشي الوباء.

وأعرب كيم عن قلقه من احتمال حدوث فراغ في الخدمة الطبية في حالة عدم تخرج طلاب جدد عبر الامتحان، داعيا إلى إتاحة فرصة إضافية للسماح للطلاب بالخضوع للاختبار.

وأضاف أنه إذا لم يكن هناك نحو 2,700 طبيب جديد هذا العام، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى فراغ في الخدمة الطبية في الوقت الخطير الذي ليس من الواضح فيه متى سينتهي فيروس كورونا، محذرا من انخفاض جودة الرعاية الصحية في المستقبل.

يأتي ذلك، عقب إضراب احتجاجي نظمه آلاف الأطباء المتدربين في المستشفيات العامة في أغسطس الماضي، اعتراضا على خطة الحكومة لإصلاح وضع القوى العاملة الطبية والتي تشمل توسيع حصص القبول بالكليات الطبية وتأسيس كلية طب عامة جديدة وتوسيع غطاء التأمين الصحي ليشمل الطب التقليدي، كما قاطع حوالي 2,700 طالب من أصل 3,172 طالبا في الكليات الطبية الاختبار الوطني للترخيص الطبي.

وقد اتفقت الجمعية الكورية الطبية مع الحزب الحاكم في مطلع سبتمبر الماضي على إنهاء الإضراب الجماعي بعد أن تراجعت الحكومة عن خطتها ووعدت بتعليقها كجزء من المجهودات المشتركة المبذولة لمكافحة كوفيد-19.

المصدر: يونهاب