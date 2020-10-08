إصابة شرطيين بإطلاق نار شمال باريس

أصيب شرطيان بإطلاق نار مساء أمس الأربعاء شمال العاصمة الفرنسية باريس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم.

وقال رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الخميس، إن حالة أحد الجرحى خطيرة وإن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار، ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الحادث.

من جهته وصف وزير الداخلية جرالد دارمانا في تغريدة عبر "تويتر" الهجوم على الشرطيين بـ"الخطير"، قائلا: "دعمنا الكامل لشرطيينا اللذين تعرضا لاعتداء بشع ليلة أمس خلال الخدمة، الاعتداء بالأسلحة النارية على رجال الأمن أمر خطير. كل الإمكانيات مسخرة للقبض على المعتدين".

Deux policiers blessés par balles ce soir à Herblay (95, Val d’Oise) en région parisienne.



Les auteurs ont voler les armes de service des policiers et ont pris la fuite. Opération de recherche en cours dans le secteur. pic.twitter.com/sMaPynEsQg — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 7, 2020

HERBLAY - Deux policiers se font dérober leurs armes et tirer dessus.



- Les policiers sont gravement blessés

- La police scientifique était sur place cette nuit

- Les auteurs ont réussi à prendre la fuite. pic.twitter.com/BqFHl2wF3h — Clément Lanot (@ClementLanot) October 8, 2020

Deux policiers ont été attaqués par 3 individus qui ont volé leur arme de service avant de leur tirer dessus à #Herblay, hier soir.



Soutien aux deux fonctionnaires grièvement blessés !



Quand notre gouvernement prendra-t-il la mesure de l'insécurité galopante en France ? pic.twitter.com/4V5NxiWS9M — Virginie Joron (@v_joron) October 8, 2020

والجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب خبراء.

والشهر الماضي أصيب شخصان في هجوم بساطور أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو، حيث قتل متشددون 12 شخصا بالرصاص في 2015 لنشرها رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

المصدر: رويترز