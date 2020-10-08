إصابة أكثر من ألف شخص خلال أعمال الشغب في قرغيزستان

قالت وزارة الصحة القرغيزية، إن أكثر من ألف شخص، أصيبوا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في العاصمة بيشكيك.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "خلال كل فترة الاضطرابات، تقدم 1002 شخص للحصول على مساعدة طبية".

وأشارت إلى أنه، تم نقل 204 من المصابين إلى المستشفى، وتم إرسال الباقين "لتلقي العلاج في المستوصفات والمنزل".

ووفقا للوزارة، لقي شخص مصرعه خلال الاشتباكات بين معارضي الاعتراف بنتائج انتخابات 4 أكتوبر البرلمانية، وعناصر وزارة الداخلية.

وتشهد قرغيزستان منذ أيام أحداثا متسارعة، بدأت باحتجاجات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وبعد اشتباكات مع الأجهزة الأمنية عمد المحتجون إلى اقتحام مبنى "البيت الأبيض"، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، الذي اتهم بدوره أحزابا في المعارضة، بمحاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة.

وتمكن المتظاهرون من الاستيلاء على مباني البرلمان والحكومة والإدارة الرئاسية ومكتب النائب العام ومبنى البلدية في العاصمة.

وأطلق المتظاهرون سراح الرئيس الأسبق للبلاد ألمازبيك أتامباييف، ورئيس الوزراء الأسبق صبار إيزاكوف وعدد من السياسيين الآخرين من السجن.

المصدر: نوفوستي