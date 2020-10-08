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أردوغان: باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج

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أردوغان: باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج
AFP
رجب طيب أردوغان
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه "باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج".

واعتبر أردوغان أن "تركيا بوجودها العسكري لا تساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب إنما في منطقة الخليج برمتها"، معلنا أن "تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد وسننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك".

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ولفت الى أن "الجهات التي رأت حزمنا شرقي المتوسط وأدركت أنها لن تستطيع دفعنا للتراجع اضطرت اليوم للإنصات لدعواتنا من أجل الحوار"، جازما أن "الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف".

ورأى أردوغان أن "سعي أرمينيا لإظهار تركيا وكأنها طرف في الاشتباكات بعد هزيمتها الفادحة من أذربيجان دليل على الحالة الحرجة واليائسة التي تعيشها"، مضيفا: "سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار".

المصدر: وسائل إعلام تركية

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