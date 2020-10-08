السلطات الانتقالية في مالي تفرج عن مسؤولين اعتقلوا خلال الانقلاب

أعلنت السلطات الانتقالية في مالي أنها أفرجت عن 12 مسؤولا مدنيا وعسكريا، اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري الذي حصل في 18 أغسطس.

وأوضحت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، في بيان صدر ليل الأربعاء-الخميس أن المفرج عنهم هم "رئيس الوزراء السابق بوبو سيسيه، والرئيس السابق للجمعية الوطنية موسى تيمبينيه، والجنرالات إبراهيما ضاهرو ديمبيليه، ومبيمبا موسى كيتا، وعمر داو، وواهون كونيه، وبوكاري كوديو، وعبد الرحمن بابي، وعبد الله كوليبالي، ومصطفى درابو، والكولونيل-ميجور فاغيمبا كانساي"، مؤكدة أنهم "سيظلون في تصرف القضاء إذا لزم الأمر".

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ويأتي هذا الإعلان غداة رفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب، في قرار قالت إنه يهدف إلى "دعم" العملية الانتقالية المفترض أن تعيد السلطة إلى حكومة مدنية.

المصدر: وكالات