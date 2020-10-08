الكشف عن تكلفة علاج ترامب من كورونا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن تكلفة علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا المستجد، بلغت أكثر من 100 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس الأمريكي وصل إلى المستشفى عن طريق الجو، وأمضى فيه عدة أيام، وغادره بطائرة مروحية.

وأضافت الصحيفة: "لقد خضع ترامب في المستشفى، لعدد كبير من اختبارات فيروس كورونا، وتلقى الأوكسجين والستيرويد والعلاج التجريبي بالأجسام المضادة".

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وذكرت الصحيفة، أن "تكلفة هذا العلاج بالنسبة لأي شخص، لا يشغل منصب الرئيس، تبلغ وفقا للنظام الصحي الأمريكي، أكثر من 100000 دولار".

ونوهت الصحيفة، بأن تكلفة نقل الرئيس ترامب إلى ومن المستشفى بالهليكوبتر تصل إلى 40 ألف دولار.

خرج ترامب من المستشفى، يوم الاثنين الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من دخوله بسبب فيروس كورونا.

وقال الأطباء، أمس الأربعاء، إنه لم تعد تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، لكنهم لم يتطرقوا إلى مؤشرات جسمه الحيوية، كما فعلوا من قبل أثناء علاجه.

المصدر: نوفوستي