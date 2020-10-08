 
مباشر

إصابة مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية بفيروس كورونا

أخبار العالم

إصابة مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية بفيروس كورونا
Reuters AD
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow30

أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال غاري توماس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: إصابة المزيد من المساعدين في البيت الأبيض بفيروس كورونا
وسائل إعلام: إصابة المزيد من المساعدين في البيت الأبيض بفيروس كورونا

وكان توماس من بين القادة العسكريين الذين عزلوا أنفسهم هذا الأسبوع بعد إصابة نائب قائد حرس السواحل، الأميرال تشارلز راي، بالفيروس يوم الاثنين.

يذكر أن توماس التقى براي وعدد من القادة العسكريين في البنتاغون يوم الجمعة، وهو يعاني من أعراض طفيفة لمرض "كوفيد 19" وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا