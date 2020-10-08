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أذربيجان تعلن تدمير 10 دبابات للقوات الأرمنية في قره باغ

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أذربيجان تعلن تدمير 10 دبابات للقوات الأرمنية في قره باغ
Reuters
دبابات للقوات الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، مساء الأربعاء، أن قواتها دمرت 10 دبابات أرمنية خلال المعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين.  

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وقالت الوزارة، في بيان: "تكبد العدو خسائر كبيرة يوم 7 أكتوبر خلال معارك في اتجاهات مختلفة للجبهة، جراء ضربات شنها الجيش الأذربيجاني".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير 10 دبابات و6 مدافع من طراز دي-20 ومنظومة مدفعية متنقلة من طراز أكاتسيا ونحو 30 عربة مصفحة إضافة إلى القضاء على عدد كبير من القوات البشرية للعدو".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في وقت سابق من الأربعاء، إن القوات الأرمنية في قره باغ نصبت فخا في منطقة مدينة جبرائيل وقع فيه جيش أذربيجان، بينما صرح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بأن عسكريي بلاده يتقدمون بنجاح في الإقليم.

 واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

المصدر: وكالات  

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