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"فيسبوك" يعلن حذف أكثر من 120 ألف منشور متعلق بالانتخابات الأمريكية

أخبار العالم

Reuters DR
صورة تعبيرية
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أعلن موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنه حذف 120 ألف منشور بسبب "انتهاك سياسات التدخل في أصوات الناخبين" في الولايات المتحدة.

وقال الموقع يوم الأربعاء إنه سيحذف المنشورات التي تستخدم "لغة عسكرية" أو تهدف لإرهاب الناخبين أو المسؤولين عن الاقتراع.

وأضاف الموقع أنه سيرد على أي مرشح يعلن عن فوزه بالانتخابات قبل إعلان النتيجة رسميا، من خلال وضع شارات ووسوم توضح وضع السباق الانتخابي.

ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 في 3 نوفمبر المقبل بين الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: "رويترز"

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