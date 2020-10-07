المستشار الألماني السابق شرودر يهدد صحيفة "بيلد" بمعاقبتها "قانونيا" بسبب مقابلة مع نافالني

هدد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر شركة Axel Springer بمعاقبتها "قانونيا" بعد نشر صحيفة "بيلد" التابعة لها تصريحات "كاذبة" عنه ضمن مقابلة مع المدون الروسي ألكسي نافالني.

وفي حديث لـ"بيلد" كان نافالني الذي يتواجد حاليا في مستشفى ألماني بعد تعرضه للهجوم الكيمائي المزعوم، اتهم شرودر بأن تلقى "مدفوعات سرية" من السلطات الروسية، ولم يقدم نافالني أي دليل يدعم كلامه، مشيرا إلى أن تصريحاته هذه عبارة عن شبهاته الشخصية.

وقال شرودر يوم الأربعاء عبر حسابه في موقع Lindekin: "أتفهم الحالة الشخصية الصعبة التي يعيشها السيد نافالني. لكن تصريحاته لصحيفة بيلد حول المدفوعات السرية خاطئة. وقال هو نفسه إنه ليست لديه أدلة تثبت مزاعمه والتي لا أساس لها من الصحة. غير أن بيلد أوردت هذه التصريحات دون التوجه إلي لمعرفة وجهة نظري. لذلك، أعتبر نفسي ملزما باتخاذ إجراءات قانونية ضد دار النشر التي انتهكت حقوقي الشخصية بشكل جسيم".

وحذر شرودر وسائل الإعلام الأخرى من إعادة نشر تصريحات نافالني هذه.

المصدر: نوفوستي





