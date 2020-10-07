مستشار الأمن القومي الأمريكي "قلق" من هجمات إلكترونية محتملة يوم الانتخابات

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبرايان، عن قلقه من احتمال شن هاكرز أجنبيين هجمات إلكترونية لتغيير نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال أوبرايان، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء لمعهد ويليام بويد للقانون التابع لجامعة نيفادا: "قلقي الأكبر بشأن ما يمكن أن يحدث في يوم الاقتراع يتمثل في شن هاكرز هجمات تستهدف الموقع الإلكتروني لوزير الخارجية لتغيير نتائج التصويت".

واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي أن روسيا وإيران والصين هي "الأطراف المؤثرة الأساسية" على الانتخابات في الولايات المتحدة.

واتهمت الولايات المتحدة مرارا قوى أجنبية وخاصة روسيا والصين وإيران بمحاولة اتخاذ "إجراءات التأثير الخفية والعلنية" على الناخبين الأمريكيين.

ويخوض الرئيس الأمريكي الحالي من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، منافسة شرسة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات