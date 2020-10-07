البيت الأبيض: ترامب قد يخاطب الأمريكيين مرة أخرى قريبا

أعلن نائب المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، براين مورغينستيرن، أن الرئيس دونالد ترامب الذي عاد للعمل في البيت الأبيض بعد علاجه من فيروس كورونا، يرغب في "التحدث إلى الشعب" قريبا.

وأضاف مورغينستيرن أن موعد الخطاب وشكله لم يحددا بعد، مشيرا إلى أن ترامب سبق وخاطب المواطنين خلال فترة المرض عبر فيديوهات نشرها على حسابه في "تويتر"، وقد يلجأ إلى هذا الأسلوب مجددا.

وأكد أن ترامب بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض للفيروس.

وقال طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونلي، في وقت سابق من اليوم إن الفحوصات لم تظهر آثار الفيروس في جسد ترامب منذ أكثر من 24 ساعة بعد خروجه من المستشفى الاثنين الماضي.

المصدر: تاس