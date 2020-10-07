Moderna: قلة المشاركين من الأقليات في تجربة لقاح كورونا تؤخر النتائج

فشل موظفو شركة Moderna المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية في تسجيل عدد كاف من الأقليات، للمشاركة في تجربة لقاح فيروس كورونا، ما تسبب في حدوث تباطؤ في الحصول على نتائج.

وأوضح مسؤولون تنفيذيون وباحثون في الشركة لوكالة "رويترز" أن "المتعاقدين لم يتمكنوا من تجنيد ما يكفي من المشاركين من السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين لتحديد مدى نجاح اللقاح على هذه الفئة من السكان".

ولتعويض النقص، أبطأت شركة Moderna التسجيل في المرحلة الأخيرة من التجربة وأصدرت تعليمات لمراكز الأبحاث بالتركيز على زيادة المشاركة بين متطوعي الأقليات، بعد أن شملت الدراسة "30 ألف متطوع من البيض".

وبحسب الرابطة الحضرية الوطنية الأمريكية ودراسات أخرى، فإن "فيروس كورونا يصيب الأمريكيين السود بزيادة ثلاثة أضعاف عن معدل إصابة الأمريكيين البيض بالفيروس، وهم أكثر عرضة للوفاة من الفيروس بمقدار الضعف".

المصدر: "Daily Mail"