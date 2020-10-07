البنتاغون: قرابة 70 ألف مصاب بكورونا في الجيش

أظهرت بيانات جديدة قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الأمريكية اقترب من 70 ألفا، مسجلا زيادة بأكثر من 7% خلال أسبوعين.

وأكد البنتاغون في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن الفيروس شخص لدى 47658 عسكريا و10751 فردا يؤدون الخدمة المدنية في الجيش، و6377 شخصا من أفراد عائلات العسكريين، إضافة إلى 4481 شخصا من موظفي الشركات المقاولة مع البنتاغون.

وحتى الآن بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس في الجيش الأمريكي 98 شخصا، بينهم 8 عسكريين و60 شخصا في الخدمة المدنية.

بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء في القوات المسلحة الأمريكية أكثر من 47 ألفا، غالبيتهم ممن يؤدون الخدمة العسكرية.

وسجل العدد الأعلى للمصابين في القوات البرية (17803)، وتليها القوات البحرية (10585) والجوية (7407)، وقوات مشاة البحرية (5942) والحرس الوطني (5566)، إضافة إلى 355 مصابا يعملون في مختلف الهيئات التابعة للبنتاغون.

المصدر: إنترفاكس