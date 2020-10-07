قره باغ.. وزير خارجية أذربيجان إلى جنيف غدا ونظيره الأرمني يلتقي لافروف في موسكو الاثنين

من المقرر أن يقوم وزير خارجية أذربيجان بزيارة إلى جنيف، ونظيره الأرمني بزيارة إلى موسكو، لبحث تسوية النزاع في منطقة قره باغ.

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وأكدت الخارجية الأذربيجانية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن وزير خارجية البلاد، جيهون بيراموف، سيصل جنيف غدا في زيارة عمل بهدف لقاء الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك الخاصة بقره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإطلاع الجانب الآخر على موقف باكو بشأن التسوية.

في غضون ذلك، أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن وزير الخارجية الأرمني، زغراب مناتساكانيان، سيزور موسكو الاثنين القادم حيث سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

في الوقت نفسه، رفضت الخارجية الأرمنية وجود أي خطط لمشاركة مناتساكانيان في مشاورات جنيف بشأن قره باغ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن مفاوضات ستجرى في جنيف غدا وفي موسكو الاثنين بهدف إطلاق حوار بين باكو ويريفان لتسوية التصعيد العسكري القائم في قره باغ.

المصدر: وكالات