بومبيو يرحب بنقل عناصر من خلية "بيتلز" إلى الولايات المتحدة

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بنقل عناصر من خلية لتنظيم "داعش" تعرف إعلاميا باسم "بيتلز" إلى الولايات المتحدة لمقاضاتهم أمام محكمة قانونية.

وفي تغريدة نشرها اليوم في حسابه عبر موقع "تويتر"، شدد بومبيو على أن "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى يتم محاسبة هؤلاء الإرهابيين المزعومين على جرائمهم وتحقيق العدالة لعائلات ضحاياهم".

وكانت الحكومة البريطانية أرسلت الشهر الماضي الى السلطات الأمريكية أدلة بشأن متشددين اثنين من خلية "بيتلز"، ومتورطة في قطع رؤوس رهائن أجانب.

ويتشبه في انتماء الاثنين إلى خلية لتنظيم "داعش"، مكونة من أربعة أشخاص، أطلق عليها اسم "بيتلز" لأنهم يتحدثون الإنجليزية.

ويعتقد أن المجموعة احتجزت وقتلت رهائن غربيين في سوريا، من بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسنغ.

المصدر: "رويترز" + RT