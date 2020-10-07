مواجهة بين صحفي وحيوان الراكون في البيت الأبيض (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، "مواجهة" بين صحفي من شبكة "سي إن إن" الأمريكية وحيوان الراكون في حديقة البيت الأبيض.

ويظهر في الفيديو الصحفي جو جونز وهو يرمي ما بدا أنه كيس على الحيوان الذي "أزعجه" أثناء تغطيته.

ويمكن سماع جونز وهو يقول "إنه الراكون اللعين مرة أخرى، دائما ما يأتي مباشرة قبل ظهوري على التلفزيون".

يذكر أن مراسل شبكة "سي بي إس" بول ريد كان قال في 29 سبتمبر إن راكونا "هاجم عددا من أعضاء الفريق المرافق له" أثناء تغطيته لفعالية في البيت الأبيض.

This is what a consummate professional @joejohnscnn is. Seconds before his @NewDay live shot, he fends off a raccoon attack! Just another day in the nutty news cycle. #behindthescenes#whitehouseraccoon#wildlifepic.twitter.com/p13w3QICiD — Alisyn Camerota (@AlisynCamerota) October 7, 2020

المصدر: RT