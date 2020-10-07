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مواجهة بين صحفي وحيوان الراكون في البيت الأبيض (فيديو)

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مواجهة بين صحفي وحيوان الراكون في البيت الأبيض (فيديو)
Twitter Screenshot
مواجهة بين صحفي وحيوان الراكون في البيت الأبيض
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أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، "مواجهة" بين صحفي من شبكة "سي إن إن" الأمريكية وحيوان الراكون في حديقة البيت الأبيض.

ويظهر في الفيديو الصحفي جو جونز وهو يرمي ما بدا أنه كيس على الحيوان الذي "أزعجه" أثناء تغطيته.

ويمكن سماع جونز وهو يقول "إنه الراكون اللعين مرة أخرى، دائما ما يأتي مباشرة قبل ظهوري على التلفزيون".

يذكر أن مراسل شبكة "سي بي إس" بول ريد كان قال في 29 سبتمبر إن راكونا "هاجم عددا من أعضاء الفريق المرافق له" أثناء تغطيته لفعالية في البيت الأبيض.

المصدر: RT

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