البرلمان التركي يمدد الإذن باستخدام القوات المسلحة في سوريا والعراق لمدة عام

وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على قرار تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن قرار التمديد يهدف "للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".

وكان البرلمان صادق أمس الثلاثاء على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.

وفي 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.

المصدر: "الأناضول"