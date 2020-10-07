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بايدن: لن أضيع أي وقت للسيطرة على فيروس كورونا

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بايدن: لن أضيع أي وقت للسيطرة على فيروس كورونا
Reuters
جو بايدن
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أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه كرئيس، في حال جرى انتخابه، فإنه سوف يفرض قوانين تلزم بارتداء الأقنعة الطبية على الصعيد الوطني.

وفي تغريدة، نشرها اليوم عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال بايدن: "كرئيس، سأضمن الوصول إلى اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بشكل "منتظم وموثوق وبطريقة مجانية".

وأكد أنه سيسرع العمل من أجل "تطوير العلاجات واللقاحات ولن أضيع أي وقت للسيطرة على هذا الفيروس".

المصدر: RT

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