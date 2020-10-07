قبل ساعات من المناظرة مع بينس.. الكشف عن نتيجة فحص كورونا لنائبة بايدن

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن نتيجة فحص كورونا الذي خضعت له كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن كانت سلبية.

وستناظر هاريس في الساعات القادمة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي أجازت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض مشاركته في المناظرة التقليدية التي تجمع نائبي المرشحين الرئاسيين.

ومن المقرر أن يتواجه ترامب مع بايدن مجددا في 15 أكتوبر، لكن بايدن قال للصحافيين "إذا بقي يعاني من كوفيد، فيجب ألا تجري المناظرة".

ويعمل ترامب الذي لا يزال يخضع للعلاج من إصابته بكورونا بمزيج قوي من العقارات لمكافحة "كوفيد-19" بعدما قضى ثلاث ليال في المستشفى، جاهدا لاستئناف حملته الانتخابية الرامية للفوز بولاية ثانية.

المصدر: وكالات