دونالد ترامب : على الناخبين أن يتذكروا عند التصويت "نقل السلطة غير الودود" من قبل الديمقراطيين

دعا الرئيس الأمريكي الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد، إلى تذكر ما قام به الديمقراطيون الذين وصفهم بـ"اليساريين الراديكاليين".

ونشر ترامب عبر حسابه في موقع "تويتر" تغريدة طلب فيها من الناخبين أن يتذكروا عند التصويت عملية نقل السلطة الذي وصفه بـ"غير الودود" الذي قام به "الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الديمقراطيين سارعوا وذهبوا إلى انقلاب ضده.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يحق له مطالبة الناخبين بأربع سنوات أخرى، في إشارة لإعادة انتخابه لفترة ثانية.

المصدر: RT