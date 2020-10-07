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يريفان: اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد

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يريفان: اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد
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وزيرا خارجية أرمينيا، وغراب مناتساكانيان (يمين)، والأذربيجاني، جيهون بيرموف
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أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية، اليوم الأربعاء، أن يريفان لا تنظر حاليا في إمكانية عقد لقاء بين الوزير الأرمني ونظيره الأذربيجاني، على خلفية النزاع المسلح الجاري في إقليم قره باغ.

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وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، قالت المتحدثة باسم الوزارة الأرمنية، آنا نغداليان: "اللقاء بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان غير وارد في المرحلة الحالية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن محادثات حول تطورات النزاع في إقليم قره باغ ستجري في 8 أكتوبر في جنيف، وفي 12 أكتوبر في موسكو.

المصدر: تاس

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