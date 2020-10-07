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إيطاليا تسجل قفزة حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا

إيطاليا تفرض إرتداء الأقنعة منعا لإنتشار كورونا

أخبار العالم

إيطاليا تفرض إرتداء الأقنعة منعا لإنتشار كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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فرضت السلطات في إيطاليا على مواطنيها إرتداء الأقنعة عند الخروج من المنزل، وذلك للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية أن إرتداء الأقنعة أصبح إلزاميا بعد أن وافقت الحكومة بالإجماع على هذا الإجراء.

وقد شهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة في الشهرين الماضيين، على الرغم من أن أعدادها لا تزال أقل بكثير من تلك المسجلة في دول أوروبية كبرى أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

المصدر: "رويترز"

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