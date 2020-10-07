ألمانيا تسجل أعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ منتصف أبريل

شهدت ألمانيا أعلى ارتفاع في يوم واحد لحالات الأصابة بفيروس كورونا المستجد، لم تشهد مثله منذ شهر أبريل الماضي. وقد تم تسجيل 2828 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19.

وكشفت بيانات معهد الصحة العامة في البلاد عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا. وبلغ العدد الإجمالي التراكمي في البلاد للإصابات حتى الآن 306086 إصابة، وللوفيات 9562 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل ما يقرب من 7000 حالة إصابة خلال ذروة الوباء في نهاية مارس وأوائل أبريل. وعلى الرغم من انخفاض الأرقام بشكل كبير منذ ذلك الحين، إلا أن الإصابات في ألمانيا آخذة في الارتفاع في الأشهر الأخيرة، وسط موجة ثانية من كورونا عبر أوروبا.

المصدر: "abcnews"