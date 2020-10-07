الولايات المتحدة.. أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 7.5 مليون

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بواقع 43500 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح مجموع عدد الإصابات هناك 7.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، حصد فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في الولايات المتحدة، أرواح 705 اشخاص، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 211 ألفا حتى الآن.

وسجلت الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات مقارنة باليوم السابق، حيث تم الإعلان أمس الثلاثاء عن 39557 إصابة و460 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، تليها الهند والبرازيل.

المصدر: جونز هوبكنز