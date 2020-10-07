المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19.



I only have mild symptoms and hope to recover soon.



A reminder of the importance of washing hands 🤝 keeping distances ➡️ and wearing masks 😷! pic.twitter.com/LtUMD7ti64 — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 7, 2020

وقال غراندي، عبر صفحته في تويتر، إنه يشارك اليوم من بيته في جلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية، وهو الآن في عزل صحي بعد الكشف عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن كورونا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأعراض المرضية لديه خفيفة وحالته جيدة، معربا عن أمله في تعاف قريب.

وبحسب غراندي، فإن إصابته تمثل دليلا واضحا جديدا على أهمية الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا، مثل غسل اليدين واتباع التباعد الجسدي وحمل الكمامة.

المصدر: نوفوستي