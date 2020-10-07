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إيطاليا تسجل قفزة حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعلن إصابته بفيروس كورونا

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المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعلن إصابته بفيروس كورونا
Twitter@FilippoGrandi
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال غراندي، عبر صفحته في تويتر، إنه يشارك اليوم من بيته في جلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية، وهو الآن في عزل صحي بعد الكشف عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن كورونا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأعراض المرضية لديه خفيفة وحالته جيدة، معربا عن أمله في تعاف قريب.

وبحسب غراندي، فإن إصابته تمثل دليلا واضحا جديدا على أهمية الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا، مثل غسل اليدين واتباع التباعد الجسدي وحمل الكمامة. 

المصدر: نوفوستي

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