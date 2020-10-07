بوتين: نعول على انتهاء التطورات الراهنة في قرغيزستان في أقرب وقت وبدون خسائر

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمل موسكو في أن تجد الأزمة السياسية الراهنة في قرغيزستان (قرغيزيا سابقا) حلها في أسرع وقت.

وفي حديث لقناة "روسيا 24"، اليوم الأربعاء، قال بوتين: "نعول على أن تنتهي كل التطورات السياسية الداخلية التي نشاهدها اليوم (في قرغيزستان) قريبا وبدون خسائر".

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رئيس أجهزة الأمن القرغيزية يبحث الوضع مع نظيره الروسي

وأجرى القائم بأعمال رئيس لجنة الأمن القومي القرغيزية، عمربيك صوانعلييف، اتصالا هاتفيا بمدير هيئة الأمن الفدرالي الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، وبحث معه تطورات الوضع السياسي الأخيرة في قرغيزستان، والتعاون بين البلدين في مجال حماية الأمن القومي.

وكشف المكتب الإعلامي للجنة الأمن القرغيزية، أن بورتنيكوف أكد خلال المحادثة أن التعاون الثنائي في المجال الاستخباراتي سيستمر في إطار الشراكة بين البلدين والاتفاقات الدولية.

والاثنين الماضي، تجمع وسط العاصمة القرغيزية بيشكيك حوالي ألفي شخص من أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من الدخول في البرلمان بموجب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت وإجراء انتخابات جديدة.

وبعد اشتباكات عنيفة وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن اقتحمت مجموعات من المحتجين مبنى "البيت الأبيض" الذي يضم البرلمان وإدارة رئيس الدولة، وقاموا بتحطيمه. ثم توجه المحتجون إلى مبنى لجنة الأمن القومي وحرروا الرئيس السابق، ألمازبيك أتانبايف، وعدد من السياسيين الآخرين، من حبسهم.

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وتشهد قرغيزستان، لليوم الثاني على التوالي، حوادث استيلاء على مكاتب حكومية ومصانع ومؤسسات اقتصادية ومالية أخرى.

وبعد قبول استقالة رئيس البرلمان القرغيزي، دستان جومابيكوف، أمس الثلاثاء، عين البرلمان صدير جباروف قائما بأعمال رئيسه، لكن معظم السياسيين المحليين يعتبرون هذا القرار غير شرعي.

المصدر: نوفوستي + تاس