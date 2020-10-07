اليونان.. قرار تاريخي يصدر بعد أكثر من 5 سنوات من التحقيقات (فيديو)

بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أصدرت محكمة يونانية، اليوم الأربعاء قرارا تاريخيا يقضي بتصنيف "حزب الفجر الجديد" اليميني المتطرف في خانة المنظمات الإرهابية.

ودانت محكمة يونانية زعيم الحزب، نيكوس ميخالولياكوس، ونحو 70 متهما آخرين، بتهمة قيادة "منظمة إرهابية"، على خلفية مقتل مغني راب مناهض للفاشية يدعى بافلوس فيساس.

كما دانت المحكمة يورجوس روباكياس، وهو كان ضمن مجموعة من حزب "الفجر الجديد"، طاردت المغني وطعنته حتى الموت أمام مقهى في كيراتسيني، الضاحية الغربية لأثينا، في سبتمبر 2013. واعترف القاتل بالجريمة، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد.

ولاقى قرار الإدانة ترحيبا وتصفيق ما لا يقل عن 8 آلاف شخص احتشدوا خارج مقر المحكمة.

المصدر: RT