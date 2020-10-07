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رئيس أذربيجان: سنعود للحوار عندما سيتوقف القتال في قره باغ وبإمكان روسيا وتركيا التأثير على التسوية

علييف يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويبحث معه تطور الأوضاع في قره باغ

أخبار العالم

علييف يهنئ بوتين بعيد ميلاده ويبحث معه تطور الأوضاع في قره باغ
Reuters Alexei Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف
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أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيه بعيد ميلاده، وبحثا خلاله تطور الأوضاع في إقليم قره باغ.

ونقلت وكالة "تاس" عن المكتب الإعلامي للرئيس الأذربيجاني، أن علييف أجرى اتصالا هاتفيا لتهنئة بوتين بعيد ميلاده، كما تطرق الطرفان إلى الأوضاع في قره باغ.

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا معارك منذ يوم 27 سبتمبر المنقضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

المصدر: تاس

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