المتظاهرون في قرغيزيا يطالبون بتنحي الرئيس

رفع المحتجون في قرغيزيا (قرغيزستان)، اليوم الأربعاء، سقف مطالبهم وهتفوا بشعارات مناهضة للرئيس سورونباي جينبيكوف، مطالبين بتنحيه.

وذكرت وكالة "نوفوستي"، أن حوالي 400 شخص تجمعوا في ساحة "ألا توو" وسط العاصمة بشكيك، وطالبوا بإقالة الرئيس ورحيل السياسيين القدامى، وأعربوا عن رفضهم لتعيين صدير جباروف رئيسا للحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال مجلس التنسيق الشعبي الذي شكلته أحزاب معارضة في قرغيزيا إنه اضطلع بجميع سلطات الدولة، وحل البرلمان، خلافا لأحزاب أخرى تسعى لنقل السلطة من خلال البرلمان.

المصدر: وكالات