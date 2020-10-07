بعد فضيحة التحرش بنيوزيلندا.. كوريا الجنوبية تعيش نفس الواقعة ثانية في قنصليتها بلوس أنجلوس!

استدعت كوريا الجنوبية مسؤول استخباراتي رفيع المستوى من قنصليتها العامة في لوس أنجلوس، بعد اتهامه بأنه تحرش جنسيا بموظفة في البعثة.

وقال النائب البرلماني الكوري الجنوبي، كيم جي هيون، عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، اليوم الأربعاء، إن مسؤولا في جهاز المخابرات الوطنية (NIS) قام بالتحرش الجنسي بموظفة في البعثة الدبلوماسية بلوس انجلوس في آواخر يونيو. وقدمت الموظفة على الفور شكوى إلى الشرطة المحلية.

وعاد المسؤول إلى سيئول في آواخر يوليو بأمر من الوزارة، واستلم مهامه في جهاز المخابرات الوطنية. وبحسب ما ورد لم تُتخذ ضده أي إجراءات تأديبية بشأن هذه المزاعم، ما عدا إبعاده عن مهامه.

وأجرت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقا وأحالت القضية إلى النيابة العامة، مع التوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤول الأمني بتهمة التحرش الجنسي.

وجاءت القضية هذه في أعقاب قضية تحرش جنسي أخرى تتعلق بدبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى، كان يعمل في سفارة كوريا الجنوبية في نيوزيلندا.

المصدر: يونهاب