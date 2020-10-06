إصابة المستشار بالبيت الأبيض ستيفن ميلر بكورونا

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن المستشار في البيت الأبيض ستيفن ميلر أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن ميلر قوله إنه كان يعمل عن بعد ويخضع للحجر في الأيام الخمسة الأخيرة، مضيفا أن نتيجة فحصه كانت إيجابية يوم الثلاثاء.

وكانت كايتي ميلر، زوجة ستيفن ميلر والمتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بينس، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد في شهر مايو المنصرم.

يذكر أن وكالة "بلومبرغ" ذكرت مساء الثلاثاء أنه تم رصد الإصابة بفيروس كورونا لدى مساعدين في البيت الأبيض بينهم موظف في المكتب الإعلامي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت عدة مصادر مطلعة بأن المساعدة العسكرية لترامب، جينا ماكارون، وحارسا كان يرافق الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، خضعا أيضا لفحوص خاصة بفيروس كورونا كانت نتيجتها إيجابية.

كما كشفت قوات خفر السواحل يوم الثلاثاء أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب قائد خفر السواحل، الأميرال تشارلز راي، بالفيروس يوم الاثنين.

المصدر: وكالات