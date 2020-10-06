البرازيل تسجل 41906 إصابات و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، مساء الثلاثاء، عن تسجليها نحو 42 ألف إصابة و819 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعد ارتفاعا كبيرا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41906، ليصل العدد الإجمالي إلى 4969141 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد تسجيل 8456 حالة يوم 4 أكتوبر، 11946 في 5 أكتوبر.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 819 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 147494 حالة.

وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 4 أكتوبر 365 وفاة، وفي 5 أكتوبر323 حالة، لكن من الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد تراجعا في البرازيل دوما خلال أيام السبت والأحد والاثنين نظرا لتقليص عدد الفحوص ولأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات