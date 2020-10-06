مالي.. الإفراج عن موظفة إغاثة فرنسية بعد 4 أعوام من اختطافها

أطلق متشددون في مالي سراح موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين، التي اختطفت في أواخر عام 2016، وذلك حسبما قالت أسرتها يوم الثلاثاء.

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وقال أحد أقاربها عبر قناة "بي.إف.إم" الفرنسية: "إنها في الطريق إلى باماكو. حتى لو لم تؤكد السلطات الفرنسية ذلك رسميا حتى الآن يمكننا أن نفرح نحن العائلة بتحريرها الليلة".

واختُطفت بترونين البالغة حاليا 75 عاما في 24 ديسمبر 2016 من قبل مسلحين في غاو بشمال مالي، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تعنى بمساعدة الأطفال.

وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف يونيو 2018 مرهقة ووجهها هزيل. وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في نوفمبر 2018، لم تظهر فيه، إن صحتها تدهورت.

المصدر: وكالات