ترامب يوقف المفاوضات مع الديمقراطيين حول دعم الاقتصاد وسط الجائحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بوقف المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب حول حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لتخفيف تداعيات أزمة كورونا، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم تمرير خطة خاصة به لمساعدة الاقتصاد الأمريكي حال فوزه في الانتخابات وقال: "أصدرت تعليمات لممثلي بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وفور فوزي بما، سنعتمد قانونا مهما حول إجراءات تحفيزية سيركز على الأمريكيين الذين يعملون بجد والشركات الصغيرة".

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

واتهم ترامب رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بأنها لا تتفاوض بنزاهة قائلا: "لقد قدمنا ​​عرضا سخيا للغاية قيمته 1.6 ترليون دولار، لكنها كالعادة لا تتفاوض بحسن نية. أرفض مطالبهم وأتطلع إلى مستقبل بلادنا".

واعتبر أن خطة بيلوسي القاضية بتخصيص 2.4 ترليون دولار مساعدات هي محاولة الديمقراطيين "إنقاذ" الولايات الديمقراطية التي تتسم بسوء الإدارة ومستويات مرتفعة من الجريمة، ولا علاقة لها بمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

المصدر: RT